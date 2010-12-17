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Politika

''UZLAŞMA KOMİSYONU'' PAZARTESİ ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK TBMM (A.A)

17 Aralık 2010 19:32

-''UZLAŞMA KOMİSYONU'' PAZARTESİ ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK TBMM (A.A) - 17.12.2010 - Bazı temel kanunlar için oluşturulan partilerarası ''uzlaşma komisyonu'' 20 Aralık Pazartesi günü çalışmalarına başlayacak. Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile bir araya gelen komisyon üyeleri, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı için alt komisyon kurulmasını kararlaştırdı. Komisyon, daha önce planlandığı gibi çalışacak. Komisyondan çıkan kararlar doğrultusunda tasarılar, TBMM Genel Kurulunda 11-20 Ocak tarihleri arasında ''temel kanun'' olarak görüşülecek.  Toplam 2 bin 750 maddeden oluşan tasarılar, 90 bölümden oluşacak.  Mutabakata varılamayan konular, Meclis Başkanının başkanlığında grup başkanvekillerinin katılımıyla yapılacak toplantıda görüşülecek, bu toplantıda da uzlaşma sağlanamazsa siyasi parti grupları önerge verecek, gerekçeleri de kısa olacak. Tasarıların maddeleri üzerinde verilecek toplam önerge sayısı 300'ü geçmeyecek. Görüşmeler süresince grup önerisi getirilmeyecek, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konuları görüşülmeyecek. Görüşmeler süresince açılışta yoklama yapılmayacak, toplantı ve karar yeter sayısı istenmeyecek. Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında soru-cevap işlemi yapılmayacak. Her 10 bölümde bir gruplar adına konuşma yapılacak, bunun dışında konuşma olmayacak. Genel Kurul, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 23.00'e kadar çalışacak.

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