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Üzerlerine yıldırım düşen 2 kardeşten diğeri de öldü

Taha AYHAN/YAZIHAN (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, dün hayvan otlatırken yıldırım düşmesi sonucu ölen Halil Öztürk'ün (19) yanındaki kardeşi Dayip Öztürk (17) de hayatını kaybetti

12 Mayıs 2018 17:45

Taha AYHAN/YAZIHAN (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Yazıhan ilçesinde, dün hayvan otlatırken yıldırım düşmesi sonucu ölen Halil Öztürk\'ün (19) yanındaki kardeşi Dayip Öztürk (17) de hayatını kaybetti.
​Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erecek Mahallesi İbocuk mevkiinde meydana geldi. Merada hayvan otlatan Halil ile Dayip Öztürk kardeşlerin üzerlerine yıldırım düştü. Halil Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirirken, Dayip Öztürk ise yaralandı. Turgut Özal Tıp Merkezi\'ne kaldırılarak tedaviye alınan Dayip Öztürk de bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Öztürk kardeşlerin cesetleri otopsi için morga kondu.

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