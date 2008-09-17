Üzerlerine boğa düştü

Van'ın Bahçesaray İlçesi Çatbayır Köyü'nde kavga eden iki boğa, 3 metrelik damdan köy kahvesinin önünde oturan iki köylünün üzerine düştü. Vücutlarında ezikler oluşan köylüler hastanede tedaviye alınırken, olayın şokunu henüz atlatamadı, olayı ayaklarındaki sıyrıklarla atlatan boğalar ise tekrar ahırlarına konuldu.



Köydeki ineklerin döllenmesi için beslediği herbiri 700'er kiloluk iki boğayı merada otlatmak isteyen Ahmet Aydoğan, ahırdan çıkardı. Aydoğan'ın önünde bir süre yürüyen boğalar aniden kızıp kavgaya tutuştu. Birbirlerini boynuzlayarak yaklaşık 50 metre giden iki boğa, yolun alt tarafında kalan ve yolla aynı seviyede bulunan bir evin damında kavgalarını sürdürdü. Boynuzlaşarak kavgaya devam eden iki boğa, evin damından hemen yan taraftaki köy kahvesinin kenarında oturanların üzerine düştü. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran köylülerden 50 yaşındaki Fahrettin Cudi ile 17 yaşındaki Asım Gül yaralandı.



Cudi ve Gül'e ilk müdahale Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Vücutlarında ezik bulunan iki yaralı daha sonra ambulansla Van Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtilen yaralıların olayın şokunu üzerlerinden henüz atamadıkları kaydedildi.