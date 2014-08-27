Üzerlerine 10 tonluk mermer düştü: 2 ölü

Konya’da gurbetçi ailenin içerisinde bulunduğu otomobillin üzerine çarpıştığı TIR'da yüklü olan mermerlerden yaklaşık 10 tonluk blok düştü. Otomobilin ön kısmında bulunan sürücü Zeki Kızıldağ ile oğlu 17 yaşındaki Fatih Kızıldağ olay yerinde feci şekilde can verdi. Arka koltukta bulunan Fadime Kızıldağ, 14 yaşındaki oğlu Seyit Kızıldağ ile TIR sürücüsü Adem Çarkçı ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Konya-Aksaray Karayolu'nun 1’inci kilometresinde meydana geldi.

Almanya'dan Türkiye'ye gelen ailenin bulunduğu Zeki Kızıldağ yönetimindeki 34 AG 6872 plakalı otomobil, kavşakta döndüğü sırada Adem Çarkçı idaresindeki 32 PP 835 plakalı yaklaşık 20 ton mermer blokları yüklü TIR’la çarpıştı.

Kazada TIR’ın kasasında yüklü bloklardan yaklaşık 10 tonluk bir blok otomobilin üzerine düştü.

Otomobilin ön kısmında bulunan sürücü Zeki Kızıldağ ile oğlu 17 yaşındaki Fatih Kızıldağ olay yerinde feci şekilde can verdi. Arka koltukta bulunan Fadime Kızıldağ, 14 yaşındaki oğlu Seyit Kızıldağ ile TIR sürücüsü Adem Çarkçı ağır yaralandı.

Yaralılar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken hayatını kaybeden Zeki Kızıldağ ile Fatih Kızıldağ’ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Gurbetçi ailenin Sivas'ta kendi araçlarının bozulması üzerine kaza yaptıkları otomobili kiraladıkları öğrenildi.