Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Necmettin Sezer yaşamını yitirdi.



Olay, bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Saraççeşme Köyü'nde yaşandı. İddiaya göre oyun oynayan Necmettin Sezer, sehpaya çarpınca üzerine televizyon devrildi. Yakınları tarafından fark edilerek Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Çocuğun cesedi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

