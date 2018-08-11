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Üzerine televizyon devrilen Elifnur, öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da evde oyun oynarken üzerine televizyon devrilen Elifnur Mervan (3), hayatını kaybetti

11 Ağustos 2018 16:53

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da evde oyun oynarken üzerine televizyon devrilen Elifnur Mervan (3), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Hayati Harrani Mahallesi\'nde meydana geldi. Annesi mutfakta olduğu sırada oturma odasında oynayan Elifnur Mervan\'ın üzerine televizyon devrildi. Ağır yaralanan minik Elifnur, çağırılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Elifnur, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi işlemleri tamamlanan Elifnur Mervan\'ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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