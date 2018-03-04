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Üzerine taş duvar yıkıldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da satın aldıkları arazide temizlik yapmak isteyen Kerem Yiğit (27), aniden yıkılan taş duvarın altında kaldı

04 Mart 2018 20:22

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da satın aldıkları arazide temizlik yapmak isteyen Kerem Yiğit (27), aniden yıkılan taş duvarın altında kaldı.
Olay, Seyhan ilçesindeki Sarıyakup Mahallesi\'nde meydana geldi. 2 katlı müstakil evlerinin yanındaki araziyi satın alan Yiğit Ailesi\'nin büyük oğlu Kerem, buradaki çöp ve otları temizlemek istedi. Keserle taş duvar kenarındaki otları çıkaran Yiğit\'in üzerine taş duvar yıkıldı. Yüzlerce kilo taşın altında kalan yiğit, bağırarak yardım istedi. Bu sırada duvarın gürültüsünü duyanlar olay yerine gelerek Yiğit\'i kurtardı. Yaralanan Kerem Yiğit, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri, duvarın kalan bölümünün yıkılma duruma karşı çevre güvenliği aldı. Yiğit\'in yaralandığını duyan aile yakınları ise gözyaşı döktü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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