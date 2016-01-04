Üzerine sıcak su dökülen 14 yaşındaki Zeynep'e kar nedeniyle 15 saatte ulaşılabildi

Rize'nin Kalkandere İlçesi’ne bağlı, yolu kardan kapanan Dülgerli Köyü’nde üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 14 yaşındaki Zeynep Akbayrak için ekipler seferber oldu. Paletli kar ambulansının gidemediği köye yaya ulaşan sağlık ekipleri sedyeye aldığı kızı güçlükle ambulansa ulaştırdı. 15 saat süren mücadelenin sonunda yaralı kız hastanede tedavi altına alındı.

Dülgerli Köyü’nde üzerine sıcak su dökülen Zeynep Akbayrak için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. 4 metreye ulaşan kar nedeniyle yolu kapalı olan köye paletli kar ambulansı ile ulaşmak için yola koyulan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 25 kilometrelik yolda büyük zorluk yaşadı. Paletli kar ambulansı yolda arızalandı. Köyden çağırılan ustaların yardımıyla tamir edilen araç yeniden yoluna devam etti. Köy yolunun dar olması ve yer yer çığ gelmesinden dolayı yola paletli kar ambulansıyla devam edemeyen ekipler, yaya olarak köye ulaştı. Ekipler, sedyeye koydukları yaralı kızı paletli kar ambulansına taşıdı. Zeynep Akbayrak, 15 saatlik mücadelenin sonunda Kalkandere Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

Ekiplere teşekkür eden baba Ahmet Akbayrak, "Çay içmek için bardağı doldurduk. O sırada fark edemedik. Kızımızın üzerine sıcak su döküldü. Çok kar vardı ekipler bile ulaşmak için çok zorlandı. Allah devletimizden razı olsun" dedi.