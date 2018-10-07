Üzerine okul kapısı devrilen Mehmet Ali, yaşama tutunamadı (2)

ANNENİN YURAK BURKAN FERYADI
Kocaeli\'nin Derince ilçesinde devrilen okul kapısının altında kalarak ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Ali İşler, Derince Merkez Camii\'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlı Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Reyhan İşler oğlunun tabutuna sarılarak, \"Mehmet Ali\'m gidiyor. Gitme Mehmet Ali\'m\'\' diyerek feryat ederken bayıldı. Yakınları Reyhan İşler\'i bir sandalyeye oturtarak su verdi. Baba Selahattin İşler\'in ise hüznü dikkat çekti.
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