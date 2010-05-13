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Yaşam

Üzerine lavabo düşen öğrenci öldü

Anasınıfı öğrencisi Efe Boz (6), tuvaletteki lavabonun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

13 Mayıs 2010 03:00

T24  - Maltepe’de bir ilköğretim okulunda öğrenim gören anasınıfı öğrencisi Efe Boz (6), tuvaletteki lavabonun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Adatepe İlköğretim Okulu, anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Efe Boz, dün okul tuvaletindeki lavabonun kırılarak boynunu kesmesi sonucu ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Efe Boz, öğretmenleri tarafından hemen okulun bitişiğindeki Kızılay Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Efe Boz, buradan ambulansla Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çok kan kaybeden Efe Boz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Veliler panikledi

Olayın ardından polis ekibi okula sevk edildi. Basın mensupları okulun içine alınmadı ancak okul içinden öğrencilerin ağlama sesleri duyuldu. Maltepe Kaymakamı Ahmet Okur ile Maltepe İlçe Emniyet Müdürü okula gelerek inceleme yaptı. Haberin duyulmasının ardından öğrenci velileri panik içinde okul önüne gelerek bilgi almaya çalıştı.

Efe’nin annesi Nurdan Boz ile babası Kemal Boz, oğullarının ölüm haberini alınca hastaneye koştu. Nurdan Boz ile Kemal Boz’u yakınları teskin etmeye çalıştı. Ancak sinir krizi geçiren Nurdan Boz yakınları tarafından eve götürüldü.


Okul yönetimi karakola gitti

Efe Boz’un ölümüyle ilgili olarak, Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’nce okul müdürü, sınıf öğretmeni, bakıcı ve personelden bazılarının ifadesi alındı. Oğlunun ölüm haberini alarak Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen baba Kemal Boz sinir krizi geçirdi. Boz, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.


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