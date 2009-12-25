Üzerine kıyafet geçir dediler

Rihanna - Foto Galeri

Kimse bana yardım etmedi

Aşkın gözü kördür

- Doğal ve rahatlatıcı. Bu sonunda hepsini bırakmak ve devam etmek gibi.- Aslında çok fazla bu konularda konuşmayı sevmiyorum. Ama bunu her yaptığımda daha da kolay oluyor.- Çünkü hayatıma devam etmek istiyordum. Bunu yapmanın tek yolunun konuşmak olduğunu gördüm ve insanların da benimle birlikte hayatlarına devam etmelerini istiyorum. Çünkü benim hakkımda bildikleri son şey dayak yediğim gece.- Yaşam boyunca iniş ve çıkışlar olur. Ama artık kendime hatırlatıyorum; “Bunların üstesinden geleceğim.”- Kimse.- Kimse. Sadece müzik yardım etti ve tabii ki çalışmak. Çünkü zaten etrafımda benim için üzülen kimsenin olmasını istemiyordum. O yüzden evde yalnız bir şekilde çok zaman geçirdim. Sonra klostrofobi başladı. Biraz daha kalsam çıldıracaktım.- Başlangıçta evet. ılk olarak olaydan 27 saat sonra dayağın farkına varabildim. Aklım karışmıştı. Sonra evde oturmaktan sıkıldığımda Jay Brown’u arayıp “Tekrar stüdyoya girmek istiyorum” dedim.- Hayır. (uzun bir sessizlik)- Gerçekten aşkın gözü kördür. Bir ilişkiyi kenara bırakmak için büyük bir güç gerekiyor. Sonra kendimde yeniden başlama gücü buldum.- Sizinle kalan duygusal yaralar oluyor.- Belki 10 yıl sonra kim bilir. Ama bu benim savunduğum bir şey değil. Onun arkadaşlığını istemiyorum.- Hayır ama “bunu yapması için ne yaptım” diye sordum kendime.- Gerçekten seksi. MPlak şirketimin sözcüsü bana çekimlerde “Üzerine kıyafet geçir” demişti.