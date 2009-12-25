Üzerine kıyafet geçir dediler

Son zamanlarda zor günler geçirdiniz. şu aralar her şey hakkında konuşabiliyorsunuz. Bu zor mu yoksa tamamen doğal mı?
- Doğal ve rahatlatıcı. Bu sonunda hepsini bırakmak ve devam etmek gibi.
* Bunları konuşmanın iyileştirici bir yanı var mı?
- Aslında çok fazla bu konularda konuşmayı sevmiyorum. Ama bunu her yaptığımda daha da kolay oluyor.
* Bunun en doğru karar olduğunu nasıl anladınız?
- Çünkü hayatıma devam etmek istiyordum. Bunu yapmanın tek yolunun konuşmak olduğunu gördüm ve insanların da benimle birlikte hayatlarına devam etmelerini istiyorum. Çünkü benim hakkımda bildikleri son şey dayak yediğim gece.
Kimse bana yardım etmedi
* Gelmeden önce gittiğim bir lisedeki öğrencilerin sana bir sorusu olup olmadığını sordum. Hepsi de bu durumla nasıl başa çıkabildiğini bilmek istiyorlardı.
- Yaşam boyunca iniş ve çıkışlar olur. Ama artık kendime hatırlatıyorum; “Bunların üstesinden geleceğim.”
* Size kim yardım etti?
- Kimse.
* Gerçekten mi?
- Kimse. Sadece müzik yardım etti ve tabii ki çalışmak. Çünkü zaten etrafımda benim için üzülen kimsenin olmasını istemiyordum. O yüzden evde yalnız bir şekilde çok zaman geçirdim. Sonra klostrofobi başladı. Biraz daha kalsam çıldıracaktım.
* Şokta mıydınız?
- Başlangıçta evet. ılk olarak olaydan 27 saat sonra dayağın farkına varabildim. Aklım karışmıştı. Sonra evde oturmaktan sıkıldığımda Jay Brown’u arayıp “Tekrar stüdyoya girmek istiyorum” dedim.
Aşkın gözü kördür
* Albümünüzdeki bir parçada ölmeyi düşündüğünüzü söylüyorsunuz. Bu o gece miydi?
- Hayır. (uzun bir sessizlik)
* Sizin bu olaydan çıkardığınız ders ne oldu?
- Gerçekten aşkın gözü kördür. Bir ilişkiyi kenara bırakmak için büyük bir güç gerekiyor. Sonra kendimde yeniden başlama gücü buldum.
* Fiziksel acı mı yoksa psikolojik acı mı daha zordu?
- Sizinle kalan duygusal yaralar oluyor.
* Brown ile arkadaş olabileceğiniz düşünebiliyor musunuz?
- Belki 10 yıl sonra kim bilir. Ama bu benim savunduğum bir şey değil. Onun arkadaşlığını istemiyorum.
* Kendinizi suçladınız mı?
- Hayır ama “bunu yapması için ne yaptım” diye sordum kendime.
* Yeni albümünüz fotoğraf çekimlerinde oldukça seksi görünüyorsunuz.
- Gerçekten seksi. MPlak şirketimin sözcüsü bana çekimlerde “Üzerine kıyafet geçir” demişti.