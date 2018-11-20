Üzerine kamyon kasası devrilen tamirci öldü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da tamir ettiği kamyonun devrilen kasasının altında kalan Mehmet Çiftçi (44) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Akabe Mahallesinde bulunan Evren Sanayi Sitesinde meydana geldi. Mehmet Çiftçi, çalıştığı servise gelen plakası açıklanmayan kamyonu arızasını gidermek için tamir etmeye başladı. Çiftçi, çalıştığı sırada tamir etmeye çalıştığı kamyonun kasası üzerine devrildi. Ağır yaralanan ve kendisini fark edenler tarafından çağırılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Çiftçi, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Çiftçi\'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.