Üzerine kale direği düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor’un futbol okulunda eğitim gören 7 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk’ün kafasına kale direği düştü. Hastaneye kaldırılan Öztürk, hayatını kaybetti. Polis, 2 antrenör ve tesis sorumlusunu gözaltına aldı.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde sabah antrenmanına çıkan Muharrem Ege Öztürk, arkadaşlarının sürüklediği tekerlekli kale direğinin altında kaldı. Başından ağır yaralanan Öztürk, ambulansla önce Özel Grandmedical Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edilen Öztürk, hayatını kaybetti.

Tesislerde inceleme yapan polis, antrenörler E.K ve A.A ile tesis sorumlusu Ç.Ş.S’yi gözaltına aldı. Teknik adamların ve sorumlunun ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisaspor taziye açıklaması yaptı. Muharrem Ege Öztürk’ün cenazesinin ailesinin memleketi Gördes’e götürüldüğü, yarın Güneşli Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (MANİSA/DHA)