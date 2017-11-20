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Üzerine iş makinesi devrilen işçi öldü

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da asansör firmasında çalışan Rahim Çay (39), üzerine iş makinesinin devrilmesi sonucu öldü

20 Kasım 2017 17:17

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA\'da asansör firmasında çalışan Rahim Çay (39), üzerine iş makinesinin devrilmesi sonucu öldü.
Olay, bugün saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık mahallesi 6\'ncı sokakta  bulunan bir asansör firmasında meydana geldi. Firmada işçi olarak çalışan Rahim Çay, üzerine iş makinesinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Çay\'ın öldüğünü tespit etti. Rahim Çay\'ın cesedi olay yeri incelemeleri ardından otopsi  için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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