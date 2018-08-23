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Üzerine düştüğü silaj makinesinde bacağı koptu

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde, tarlada mısır silajı yaparken makinenin üzerine düşen Tuncay Akdemir'in (26) sağ bacağı, diz kapağı hizasından koptu

23 Ağustos 2018 18:03

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kiraz ilçesinde, tarlada mısır silajı yaparken makinenin üzerine düşen Tuncay Akdemir\'in (26) sağ bacağı, diz kapağı hizasından koptu. Ağır yaralanan Akdemir, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Olgunlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarlada mısır silajı yapan Tuncay Akdemir, sağ bacağını silaj makinesine kaptırdı. Bacağı diz kapağı hizasından kopan Akdemir, ağır yaralandı. Akdemir\'in çığlıklarını duyup yanına koşan yakınları, sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Tuncay Akdemir, buradaki müdahalenin ardından ambulans helikopterle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

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