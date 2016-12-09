Üzerine dolap devrilen 2. sınıf öğrencisi beyin kanaması geçirdi!

Karaman'da sınıfta oynarken üzerine sınıftaki dolap devrilen kız öğrenci L.T., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Şeyh Edebali Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki L.T. isimli kız çocuğu teneffüs arasında sınıfında oynarken bir anda sınıftaki 1.5 metre yüksekliğindeki dolap üzerine düştü.

Öğrencinin kıpırdamadan dolabın altında yattığını gören öğretmenler hemen sağlık ekibinden yardım istedi. Dolabın altından çıkarılan kız çocuğu ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen kız çocuğu ameliyata alındı. Polis, olayın meydana geldiği sınıfta incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.