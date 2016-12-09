T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Üzerine dolap devrilen 2. sınıf öğrencisi beyin kanaması geçirdi!

Karaman'da üzerine dolap devrilen 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki L.T., beyin kanaması geçirdi

09 Aralık 2016 22:23

Karaman'da sınıfta oynarken üzerine sınıftaki dolap devrilen kız öğrenci L.T., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Şeyh Edebali Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki L.T. isimli kız çocuğu teneffüs arasında sınıfında oynarken bir anda sınıftaki 1.5 metre yüksekliğindeki dolap üzerine düştü.

Öğrencinin kıpırdamadan dolabın altında yattığını gören öğretmenler hemen sağlık ekibinden yardım istedi. Dolabın altından çıkarılan kız çocuğu ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen kız çocuğu ameliyata alındı. Polis, olayın meydana geldiği sınıfta incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

okuldolapbeyin kanaması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24