Üzerine direk düşen çocuk hayatını kaybetti

Uşak'ta arkadaşları ile mesire alanına oynamaya giden 9 yaşındaki Mustafa Göcen, üzerine devrilen tonlarca ağırlıktaki su deposu direğinin altında kaldı ve hayatını kaybetti.

Uşak Belediyesi tarafından yapılan ihale sonrası su deposunun sökülme işini alan taşeron firma, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Atapark mesire alanı içinde bulunan, eski su deposunu kaynaklarla keserek parçaladı.

Firma çalışanlarının, iddiaya göre hiçbir önlem almadan bırakılıp gittiği tonlarca ağırlıktaki demir ayak parçaları büyük bir gürültüyle 9 yaşındaki Mustafa Göcen'in üzerine devrildi. Demir yığının altında kalan Mustafa Göcen'in başı ezildi. İhbar üzerine gelen acil yardım ekiplerinin yaptığı kontrolünde, Göcen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yavuz Kuşdemir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedeni ön otopsi için Uşak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Çocuğun kimlik tespiti için çağrılan babaanne Nazlı Göcen, sinir krizi geçirip, gözyaşlarını tutamadı. Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı gören vatandaşlardan Mehmet Peker, 'Çocuğumla birlikte parka geldik dondurma alıyorduk. Ölen çocuk ve yanında başka bir çocuk daha demirlerin yanından geçiyordu. Kesilmiş tonlarca ağırlıktaki demir yığınının bir parçası o anda çocukların üzerine devrildi. Bir çocuk kaçtı kurtuldu, ama diğeri o kadar şanslı değildi.

Çocuk demir parçasının altında kalınca ben koştum, ama demir çok ağırdı. Çevreden yardım istedim. Yardıma gelenler ile demiri kaldırmaya başararak çocuğun başını demirin altından aldık. Çocuğa baktım başı ezilmiş. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdik' dedi.