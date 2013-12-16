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Yaşam

Üzerine baza düşen çocuk öldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 7 yaşındaki Mert Bakır, baza kapağının üzerine düşmesi sonucu öldü

16 Aralık 2013 20:59

Elbistan ilçesinde, 7 yaşındaki Mert Bakır, baza kapağının üzerine düşmesi sonucu öldü.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Ali ve Ayşe Bakır çiftinin 7 yaşındaki oğlu Mert, kitaplarını almak isterken yatak ile baza arasına sıkıştı.

Bir süre odasından çıkmayan oğlunu hareketsiz halde bulan anne, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

Baza daha önce de öldürmüştü

 

2011 Aralık ayında da Bursa'nın Kestel İlçesi'nde 9 yaşındaki Zehra Topçu, evde ders kitaplarını almak için kaldırdığı bazanın aniden kapanması sonucu hayatını kaybetmişti.

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