T24 - İngiltere'de uyuttuğu at üzerine düşen veteriner itfaiyecilerce kurtarıldı.





Veteriner, Crediton'daki bir çiftlikte tel örgülere dolanan atı kurtarması için çağırıldı.





Ancak kurtarma operasyonu sırasında sakinleştirici verdiği at, uyuyup veterinerin üzerine yığıldı.





At tel örgülerden kurtarılırken, veteriner de itfaiyeciler tarafından atın altından sağ salim çıkarıldı.