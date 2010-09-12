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Yaşam

Üzerine ağaç devrilen Amerikalı kadın öldü

Gülhane Parkı’nda şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen ağacın altında kalan ABD’li bir kadın hayatını kaybetti

12 Eylül 2010 03:00

T24- Gülhane Parkı’nda, şiddetli rüzgârın etkisiyle yerinden sökülerek devrilen bir ağacın altında kalan ABD’li turist Rhonda Adnan Saad (31) hayatını kaybetti. Yaralanan ABD’li Margaret Saad (51) ile 9 yaşındaki Mukaddes Eğilmez ise hastaneye kaldırıldı.


Tarihi Gülhane Parkı’ndaki ağaçlardan birisi dün saat 18.45 sıralarında büyük bir gürültüyle yaya yoluna devrildi.


Çevredeki vatandaşlarla turistler korku içerisinde kaçışırken, ağacın dev gövdesi altında kalan Rhonda Adnan Saad, olay yerinde hayatını kaybetti.


Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Margaret Saad ile Mukaddes Eğilmez de yaralandı. Yaralılardan, Margaret Saad Amerikan Hastanesi’nde, Mukaddes Eğilmez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Rhonda Adnan Saad’ın cesedi, incelemelerin ardından, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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