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Yaşam

Üzerinden hızlı tren geçti !

Fransa'da, yüksek hızlı tren raylar arasında yatan bir gencin üzerinden geçti, gencin burnu dahi kanamadı.

14 Eylül 2009 03:00

Fransa'nın batısındaki Vannes kenti yakınlarında, yüksek hızlı tren raylar arasında yatan bir gencin üzerinden geçti, gencin burnu dahi kanamadı.

Quimper-Paris seferini yapmakta olan yüksek hızlı trenin makinisti Vannes kentine 10 kilometre kala, demir yolunda raylara paralel olarak yüzüstü uzanmış genci farketti, ancak treni durdurmayı başaramadı.

800 metre ileride durabilen trenden inen makinist, gencin burnunun dahi kanamadığını görünce çok sevindi, ancak derin uykudaki genci uyandırmayı başaramadı. Olay yerine gelen itfaiye, genç adamı Vannes hastanesine götürdü ve kendine geldikten sonra yaşadığı olay anlatıldı.

Aynı bölgede yaşayan 19 yaşındaki gencin cebinden pazar gece yarısından sonra geç saatlerde sona eren bir müzik festivalinin bileti çıktı.

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