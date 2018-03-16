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Üzerinden 4 bin lira çıkan cesedin kime ait olduğu belirlendi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da boş arsada avuç içlerinden ve ceplerinde toplam 4 bin lira bulunan cesedin, Ercan Abiç'e (46) ait olduğu belirlendi

16 Mart 2018 19:24

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da boş arsada avuç içlerinden ve ceplerinde toplam 4 bin lira bulunan cesedin, Ercan Abiç\'e (46) ait olduğu belirlendi.
Dün, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi üzerindeki  boş arazide oynayan çocuklar, otların arasında hareketsiz yatan birini fark ederek polise ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Cinayet Büro Amirliği polisleri, yaptıkları incelemede erkek cesedinin avuçlarında ve ceplerinde toplam 4 bin lira para ve hesap notlarının tutulduğu kağıtlar buldu.
Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cesedin Ercan Abiç\'e olduğu belirlendi. Vücudunun birçok yerinde morluklar bulunan Abiç\'in ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek. Polis, Abiç\'in yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.

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