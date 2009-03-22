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Yaşam

Üzerinden 15 otomobil geçti

Alman ZDF kanalında yayınlanan Bahse var mısın? Programına katılan 26 yaşındaki Hırcat Peric’in üzerinden 15 otomobil geçti

22 Mart 2009 02:00

Almanya'nın ikinci devlet kanalı ZDF’de yayınlanan ‘Wetten dass?' (Bahse var mısın?) programına katılan 26 yaşındaki Hırvat Danijel Peric’in karnının üzerinden 15 otomobil geçti.

Ünlü sunucu Thomas Gottschalk’ın hazırlayıp sunduğu, ZDF’nin yanı sıra Avusturya’daki ORF, İsviçre’deki SF1 kanalından canlı yayınlanan Avrupa’nın en fazla izlenen şov programı bu ay Münih’ten canlı yayınlandı.

Galatasaraylı eski futbolcu Franck Ribery’nine yanı sıra çok sayıda ünlü ismin katıldığı programda Hamburg’ta oturan Danijel Periç 15 ayrı otomobilin karnının üzerinden geçebileceğini öne sürdü.

İddia üzerine stüdyoda özel platform hazırlandı. Otomobillerin geçeceği güzergahta hazırlanan bölüme uzanan ve karnı yol hizasına gelen Danijel Peric uzandı. Milyonlarca izleyicinin yanı sıra stüdyodaki konuklar ile yüzlerce konuğun şaşkın bakışları arasında 15 otomobil Peric’in karnının üzerinden peş peşe geçti. Danijel Peric, daha sonra hiç bir şey olmamışçasına ayağa kalkarken büyük alkış aldı.

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