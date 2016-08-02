T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Üzerinden 1 dolar çıkan şüphelilerin kimlik bilgileri Pensilvanya'da tutuluyor" iddiası

1 doların seri numarasının kimlik numarası yerine kullanıldığı öne sürüldü

02 Ağustos 2016 12:16

Şüphelilerin verdiği ifadelere göre, 1 dolarların üzerinde bulunan seri numarasının ise ‘kimlik numarası” yerine geçtiği ve kayıtlarının da Gülen’in yaşadığı Pennsylvania’da tutulduğu öğrenildi.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan bazı kişilerin üzerinde çıkan 1 dolarların sırrına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Habertürk'ten Müslüm Sarıyar'ın haberine göre, 1 dolarlık banknotların Fethullah Gülen tarafından okunup üflendiği, harf grubunun da görevlendirmeyi sembolize ettiği öğrenildi. F serisinin, Fethullah Gülen’e yakın olan kişilerde olduğu bildirildi.

Emniyetin yaptığı operasyonların ardından gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadelere göre, 1 dolarların üzerinde bulunan seri numarasının ‘kimlik numarası” yerine geçtiği ve kayıtlarının da Gülen’in yaşadığı Pennsylvania’da tutulduğu iddia edildi. Şüphelilerin üzerinde ya da evlerinde bulunan 1 doların seri numarası girildiğinde o kişinin adına, soyadına ve nüfus bilgilerine ulaşıldığı öne sürüldü.

ETİKETLER

1 dolarşüphelilerPensilvanyakayıttutuluyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24