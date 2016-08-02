"Üzerinden 1 dolar çıkan şüphelilerin kimlik bilgileri Pensilvanya'da tutuluyor" iddiası

Şüphelilerin verdiği ifadelere göre, 1 dolarların üzerinde bulunan seri numarasının ise ‘kimlik numarası” yerine geçtiği ve kayıtlarının da Gülen’in yaşadığı Pennsylvania’da tutulduğu öğrenildi.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan bazı kişilerin üzerinde çıkan 1 dolarların sırrına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Habertürk'ten Müslüm Sarıyar'ın haberine göre, 1 dolarlık banknotların Fethullah Gülen tarafından okunup üflendiği, harf grubunun da görevlendirmeyi sembolize ettiği öğrenildi. F serisinin, Fethullah Gülen’e yakın olan kişilerde olduğu bildirildi.

Emniyetin yaptığı operasyonların ardından gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadelere göre, 1 dolarların üzerinde bulunan seri numarasının ‘kimlik numarası” yerine geçtiği ve kayıtlarının da Gülen’in yaşadığı Pennsylvania’da tutulduğu iddia edildi. Şüphelilerin üzerinde ya da evlerinde bulunan 1 doların seri numarası girildiğinde o kişinin adına, soyadına ve nüfus bilgilerine ulaşıldığı öne sürüldü.