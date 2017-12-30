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Üzerinde zıplayarak fotoğraf çektiriyorlardı; ünlü Büyük Valide Han'ın kubbesi çöktü

Kubbe üstüne çıkmanın yasak olmasına rağmen han bekçilerinin para karşılığı kuralı deldiği iddia edildi

30 Aralık 2017 13:31

Kösem Sultan tarafından 17. yüzyılda yaptırılan Eminönü Mercan’daki "Büyük Valide Han"ın kubbesi, boğaza karşı zıplayıp fotoğraf çektirmek isteyenler ve reklam çekimi yapan ekipler yüzünden çöktü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarihi yapıyı korumak için Haziran 2016’da koyduğu “Çatıya çıkma yasağı”nı kimsenin dinlemediğini belirtildi.

Hürriyet'ten Ögür Altuncu'nun haberine göre boğaz manzarası nedeniyle, sosyal medya paylaşım sitesi İnstagram’a fotoğraf koyanların vezgeçilmez mekânı haline gelen Büyük Valide Han’ın girişine Turizm Bakanlığı tarafından asılan uyarı levhasında “Can, mal ve çevre güvenliği açısından bu alan süresiz olarak kapatılmıştır” yazıyor. Vatandaşlar tarafından bu uyarı dikkate alınmıyor. İddiaya göre han bekçileri para karşılığı yasağı deliyor, parayı vereni çatıya çıkartıyorlar. Kubbeye en büyük zararı, zıplayarak fotoğraf çektirme merakı ve ekip halinde, ağır malzemelerle çıkan kullanan profesyonel çekim yapanlar veriyor.

Çöken bir kubbenin üzerinin tahta ve saçla kapatıldığı belirtilirken, bir başka kubbede de büyük delikler oluştuğu aktarıldı. 

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