Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan Barbaros Şansal'a 1 ay hapis cezası

Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’daki Ercan Havalimanı’nda, üzerinde 5 gram Hint keneviriyle yakalanan modacı Barbaros Şansal, 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama süresince 6 gün gözaltında kalan Şansal, cezasının geri kalanını tamamlamasının ardından sınır dışı edilecek.

Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin haberine göre, KKTC’nin Girne kentinde ev satın alan ve zamanının büyük bölümünü Ada’da geçiren Şansal, 11 Mayıs’ta İstanbul’dan Lefkoşa’ya gelirken, havalimanında pasaport kontrolünde narkotik köpeği Cindy’ye yakalandı. Polisin, “Üzerinizde uyuşturucu mu var?” sorusuna ‘evet’ yanıtı veren Şansal, cebindeki 5 gram Hint kenevirini teslim etti. İlk ifadesinde uyuşturucuyu İstanbul’da bir etkinlik çıkışında bir öğrenciden aldığını ve cebinde unuttuğunu söyleyen Şansal, mahkemede suçunu itiraf ederek, ‘Çok pişmanım’ dedi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada hakim, Şansal’ı davası sonuçlanana kadar 40 bin lira teminatla serbest bıraktı. Altı ay süren Şansal’ın davası bugün sonuçlandı.

Yardım faaliyetleri indirim sebebi sayıldı

Üç yargıçtan oluşan mahkeme heyeti Barbaros Şansal’a bir ay hapis cezası verdi ve cezaevine gönderdi. Mahkeme heyeti başkanı Yargıç Ömer Güran, Şansal’ın sosyal etkinlikleri ve yaptığı yardımların hafifletici neden kabul edildiğini söyledi.

KKTC yasalarına göre, duruşmaları sırasında toplam 6 gün gözaltında kalan Şansal, 24 gün cezaevinde kalacak. Şansal, cezaevinde iyi hâl gösterirse, cezasının 6’da biri oranında 5 gün daha indirim alacak.

Son duruşmaya boyunlukla çıkan Şansal’ın, rahatsızlığı nedeniyle cezasının büyük bir bölümünü revirde geçirmesi bekleniyor. Şansal, cezasını tamamladıktan sonra KKTC vatandaşı olmaması nedeniyle Türkiye’ye sınır dışı edilecek. Tekrar Ada’ya girişi ise, KKTC Bakanlar Kurulu’nun kararına bağlı olacak.