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Yaşam

Üzerinde 14 pitonla yakalandı

14 piton yılanı ve 10 kertenkeleyi bantla gövdesine sarılmış şekilde yakalandı.

26 Ekim 2009 02:00

14 piton yılanı ve 10 kertenkeleyi bantla gövdesine sarılmış şekilde yakalandı.

Üzerine bantlanmış 14 piton yılanı ve 10 kertenkeleyi Norveç'e sokmaya çalışan bir kişi yakalandı.

Gümrük yetkilileri, zehirsiz yılanların, adı açıklanmayan kişinin gövdesine bantla sarılmış olduğunu, kertenkelelerin ise bacaklarına bantlı kutucuklarda bulunduğunu söylediler.

Yetkili Helge Breilid, Danimarka'dan gelen kişinin, kendilerine sadece "sürüngenlere deli olduğunu söylediğini" kaydetti.

Yılan ve kertenkelelerin, bavullarında bir tarantula bulunan bu kişinin üzerinin ayrıntılı aranması sırasında fark edildiği bildirildi.

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