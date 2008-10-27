Okan Bayülgen Boks Şampiyonu Fırat Aslan’la karşılaşmasının ardından “Üzerimden TIR geçti” dese de yıllar önce ekranda güreştiğinde boynunu zedeleyen ABD’li şovmen Andy Kaufman’dan çok daha şanslı görünüyor.



Okan Bayülgen, Kanal D’de ekrana gelen “Disco Kralı” isimli programda aylardır hazırlandığı ve iki hafta önce yapmayı planladığı ama rakibi Boks Şampiyonu Fırat Aslan’ın Almanya’daki maçında yaralanması nedeniyle ertelediği boks maçı önceki gece gerçekleştirdi. Maç için stüdyoya ring kurduran Bayülgen, Aslan’la ikişer dakikalık raund’larla mücadele etti. 6 dakika süren maç arasında da Bayülgen, rakibiyle satranç oynadı.



FIRAT, Bayülgen’i yaralama-mak için büyük özen gösterdi. Buna rağmen Bayülgen, yüzüne en az iki kez darbe aldı. Bayülgen’in ring şovu akılları sıradışı şovlarıyla tanınan ABD’li ünlü komedyen Andy Kaufman’ın ekranlardaki güreş müsabakasını getirdi. Türkiye’de “TAXİ” dizisindeki tamirci rolüyle tanınan Andy Kaufman kendisine meydan okuyan Memphis’in bir numaralı güreşçisi Jerry Lawler’la karşı karşıya geldiği müsabakada boynundan ağır darbe almıştı.



Andy Kaufman boynunu incitmişti



Kendisine rakip olarak kadın güreşçileri seçen Andy Kaufman’a bir gün Memphis’li şampiyon güreşçi Jerry Lawler meydan okudu ve ünlü şovmeni yere serdi. Birbirlerinden nefret eder görünen Kaufman’la Lawyer’ın aslında yakın dost oldukları söyleniyordu. Kaufman’nın sakatlığının gerçekliği uzun yıllar tartışıldı.

