"Üzerimde bomba var" diyerek bankadan 30 bin lira çaldı

Sultangazi'de bir banka şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Polis soyguncunun yakalanması için geniş bir operasyon başlattı.

Hürriyet'in haberine göre, olay saat 14.30 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Banka şubesine gelen silahlı bir kişi üzerinde bomba olduğunu söyleyerek güvenlik görevlisinin silahını elinden aldı. Soyguncu bankadaki yaklaşık 30 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Bankadaki inceleme devam ediyor.