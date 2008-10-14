Uzaylıyı gökte ararken yerde buldular!

Dünyanın en eski bakterisi keşfedildi

Latince 'Desulforudis Audaxviator', İngilizce adının çevirisiyle 'cesur seyyah' olarak adlandırılan bu bakteri enerjisini su, hidrojen ve sülfattan sağlıyor.Bakterinin oksijensiz yaşayabilmesi nedeniyle başka gezegenlerde olası yaşam hakkında ipuçları verebileceği düşünülüyor.Bilinen en yalnız canlı türü Johannesburg yakınlarındaki bir altın madeninde, yeryüzünden 2,8 kilometre derinde bulundu.Bakteri kesif bir karanlıkta, başka yaşam türlerinden tümüyle tecrit edilmiş halde ve 60 derece sıcaklıkta yaşıyor.Bilimadamları bulunan tek bir biyolojik türden oluşan yegane ekosistem olduğunu söylüyor.Bakteri madende su dolu çatlaklardan alınan DNA örneklerinde bulundu.Bakteriyi bulan ekibin üyesi olan Dr Dylan Chivian, dünyanın oluşumunun erken dönemlerinde ve diğer bir çok gezegende oksijenin sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.Çalışmalarını California'daki Berkley Ulusal Laboratuvarı'nda yürüte Dr Chivian, diğer gezegenlerde canlılar bulunursa, bunların oksijensiz yaşama ve enerji kaynağı olarak sülfat gibi kimyasal maddeleri kullanma ihtimallerinin olduğunu belirtiyor.Bakterinin ismi de, Jules Verne'in Arzın Merkezine Seyahat isimli romanındaki Latince bir cümleden geliyor.Romanda, "Descende, Audax viator, et terrestre centrum attinges" ifadesi kullanılıyor.Bu Türkçe'de "Derinlere in, cesur seyyah ve arzın merkezine ulaş" anlamına geliyor.