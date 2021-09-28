"Uzaylıya dönüşmek" için bıçak altına yattı; burnunu ve kulaklarını aldırdı, dilini ortadan ikiye böldü

İspanya'nın Barselona kentine taşınan Fransız Anthony Loffredo, "uzaylıya benzemek" için vücudunda radikal değişiklikler yaptı. Tüm vücudunu dövmelerle kaplayan Loffredo, uzaylıya dönüşmek için ameliyatla burnunu ve kulaklarını aldırdı.

Equinox dergisinde yer alan habere göre, 33 yaşındaki Anthony Loffredo, uzaylıya dönüşme projesi için Barselona’ya yerleşti. Kendine “Siyah Uzaylı” diyen Loffredo, vücudunda radikal değişiklikler yaptı.

Tüm vücuduna siyah dövme yaptıran, gözlerine mürekkep enjekte ettiren, kulaklarını ve burnunu aldıran Loffredo, “uzaylıya dönüşme” projesinin yalnızca "yüzde 29’unu" tamamladığını söyledi.

Midi Libre isimli gazeteye konuşan Loffredo “Küçüklüğümden beri robotlar ve dünya dışı canlılar ilgimi çekmiştir. Bu yaratıklara benzemek istemişimdir” dedi. Loffredo, değişimine ilk olarak 26 yaşında dilini ikiye bölerek başladığını söyledi. Loffredo, radikal değişimlerin ailesini şaşırttığını belirtti.

Loffredo ve annesi

Tüm vücudunu değiştiren Loffredo, sağlıklı yaşamaya da dikkat ettiğini, içki ve sigara içmediğini, düzenli spor yaptığını ve vegan beslendiğini anlattı.

Loffredo, “Siyah Uzaylı” projesinin insanlara hoşgörü mesajı vermek istediğini söyleyerek “İnsanları görünüşlerine göre yargılamamak gerekir, onlarla konuşmak, tanımaya çalışmak gerekir” dedi.

Fransa’nın Montpeiller kentinden İspanya’nın Barselona kentine taşınan Loffredo, burada daha kozmopolit bir ortamda olduğunu söyledi. Loffredo aynı zamanda geçirdiği ameliyatların bazılarının Fransa’da yasal olmadığını, İspanya’da bu açıdan daha rahat olacağını belirtti.