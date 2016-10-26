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BBC Türkçe

Uzaylılardan gelmesi muhtemel tuhaf mesajlar keşfedildi

Bilim insanları, bazı yıldızlardan tuhaf mesajlar aldıklarını ve bunların uzaylılar tarafından gönderiliyor olabileceğini açıkladı.

26 Ekim 2016 09:04

Bilim insanları, uzayın derinliklerinden gelen sıra dışı bir dizi mesaj duyduklarını ve bu mesajların uzaylılardan gelme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Ancak bu iddianın kesinleşmesi için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Independent'ın web sitesinde yayımlanan haberde, söz konusu iddiaların Pasifik Astronomik Toplumu Bilimsel Yayın Dergisi'nde yer alan bir makalede dile getirildiği belirtildi.

Habere göre, Kanadalı bilim insanları, uzayda bulunan 2,5 milyon yıldızı inceledi ve bunların yalnızca 234 tanesinde belirli modülasyonlar tespit etti. Yapılan çalışmada bu yıldızlarda tuhaf davranışlar keşfedildi.

Kanada'nın Quebec eyaletinde bulunan Laval Üniversitesi'nin bilim insanları EF Borra ve E Trottier yazdıkları makalede, çalışmaları sırasında dünya dışı akla ait olduğu tahmin edilen sinyallerle birebir aynı şekle sahip sinyaller tespit ettiklerini vurguladı.

Ancak, ikili, ortaya attıkları tezin farklı ekipmanlarla aynı sinyallerin takip edilmesiyle yapılacak bir çalışmayla doğrulanmaya muhtaç olduğunu da ifade etti.

Stephen Hawking ve Mark Zuckerberg gibi isimler tarafından desteklenen ve bu yıl içerisinde uzaylıların gerçekten var olup olmadığını incelemek amacıyla kurulan Breakthrough Listen girişimi de bu mesajların tespit edilmesinin umut verici olduğunu belirtti.

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