‘Uzaylılar var, konuşursanız bizi hemen yok ederler’

T24 - Dünyanın var oluşunu açıklayan Büyük Patlama teorisinin mucidi Stephen Hawking, uzaylılarla ilgili konuştu: Varlar ama ET kadar dost olmayabilirler.



Ünlü fizikçi Stephen Hawking, yaptığı açıklamada birbirinden şaşırtıcı iddialarda bulundu. 68 yaşındaki Hawking uzaylıların “neredeyse” kesin olarak var olduğunu belirtirken evrende 100 milyarın üzerinde galaksi olduğunu söyledi. Her galakside yüzlerce yıldız bulunduğunu dile getiren Hawking bu kadar büyük bir evrende yalnızca dünya üzerinde yaşam olduğunu düşünmenin pek mantıklı olmayacağını açıkladı.



Uzaylıların varlığını iddia etmesine rağmen Hawking insanoğlunu uyarmayı da ihmal etmedi. Dünyaya gelebilecek uzaylılarla iletişime geçilmesinin tüm dünya ve insanlık için çok kötü sonuçlar doğurabileceğini söyeyen ünlü fizikçi “Uzaylıların dünyaya gelmesi Kristof Kolomb’un Amerika’ya gitmesi gibi yerliler için büyük bir felaket yaratabilir” dedi.



Evrenin gizemlerini ele alan ve üç yıldır yapım aşamasında olan bir belgesel için konuşan Hawking, uzaylıların büyük kısmının mikrop ya da basit hayvan olacağını buna karşılık bazı akıllı yaşam formlarının da var olabileceğini belirtti.



Akıllı yaşam formlarının tehdit unsuru olabileceğini belirten Hawking uzaylıların dünyanın kaynaklarını sömürerek dünyayı yok edebileceğini sözlerine ekledi.







