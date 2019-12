-UZAYLILAR "BEYAZ PERDEYİ" İSTİLA EDECEK ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Başkent sinemalarında bu hafta 6 yeni film seyirciyle buluşacak. Bilim kurgu sevenler için ''Dünya İstilası: Los Angeles'' beyaz perdede. Yönetmenliğini Jonathan Liebesman'ın yaptığı, senaryosunu Christopher Bertolini'nin yazdığı ABD yapımı filmde, Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan, Joey King, Lucas Till, Taylor Handley rol alıyor. Filmde, uzaylı istilası bu kez de Los Angeles'ı mesken tutuyor. Romantik komedi ''Bağlanmak Yok'' vizyona giriyor. Yönetmenliğini Ivan Reitman'ın yaptığı, senaryosunu Elizabeth Meriwether'in yazdığı ABD yapımı filmde, Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline, Cary Elwes, Greta Gerwig ve Lake Bell rol alıyor. Yönetmenliğini Richard J. Lewis'in yaptığı ''Benim Hikayem'' sinemalarda. Mordecai Richler'in çok satan kitabından uyarlanan filmin senaryosu Michael Konyves'e ait. Dram türündeki Kanada İtalya ortak yapımı filmde Paul Giamatti, Dustin Hoffman, Rosamund Pike, Minnie Driver, Rachelle Lefevre ile Scott Speedman rol alıyor. Filmde, görünüşte sıradan olan ''Barney Panofsky''nin sıra dışı hayatının samimi ve esprili hikayesi anlatılıyor. Handan İpekçi'nin senaryosunu yazıp, yönettiği ''Çınar Ağacı'' seyirciyle buluşuyor. Nurgül Yeşilçay, Nejat İşler, Celile Toyon, Ebru Özkan, Settar Tanrıöğen, Hüseyin Danyal ile Ragıp Savaş'ın rol aldığı film, toplumun farklı kesimlerinden insanların hayatlarına ayna tutarak, aile kavramını ve ailevi değerleri ön plana çıkarıyor. ABD yapımı gerilim filmi ''Limit Yok'' vizyona giriyor. Yönetmenliğini Neil Burger'in yaptığı, senaryosunu Alan Glynn ile Leslie Dixon'un yazdığı filmde, Robert De Niro, Bradley Cooper, Abbie Cornish, Anna Friel, Johnny Whitworth, Vernon Gant rol alıyor. Filmde, New Yorklu bir yazarın, günün birinde beyninin tüm kapasitesini kullanabileceği bir ilaçla tanışmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor. Yönetmenliğini Sedat Yılmaz'ın yaptığı politik dram türündeki ''Press'' sinemalarda. Senaryosunu da Yılmaz'ın yazdığı filmde, Aram Dilbar, Engin Emre Değer, Kadim Yaşar, Asiye Dinçsoy, Bilal Bulut, Tayfur Aydın ve Mahmut Gökgöz rol alıyor. ARMADA: ''Kolpaçino: Bomba'', ''Dünya İstilası: Los Angeles'', ''Çınar Ağacı'', ''Bağlanmak Yok'', ''Limit Yok'', ''72. Koğuş'', ''Eyyvah Eyvah'', ''Gölgeler ve Suretler'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Bir Avuç Deniz'', ''Rango'', ''Kader Ajanları'', ''Ya Sonra'', ''Sevimli Hayvanlar'', ''Siyah Kuğu'' METROPOL: ''Kolpaçino: Bomba'', ''Ya Sonra'', ''Dünya İstilası: Los Angeles'', ''Çınar Ağacı'', ''Limit Yok'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Bağlanmak Yok'', ''72. Koğuş'', ''Gölgeler ve Suretler'' MEGAPOL: ''Press'', ''Saklı Hayatlar'', ''İncir Reçeli'', ''Kader Ajanları'' OPTİMUM: ''Sevimli Hayvanlar'', ''Kolpaçino: Bomba'', ''Saklı Hayatlar'', ''Rango'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Kader Ajanları'', ''72. Koğuş'', ''Dünya İstilası: Los Angeles'', ''Çınar Ağacı'', ''Ya Sonra'' BÜYÜLÜ FENER KIZILAY: ''Dünya İstilası: Los Angeles'', ''Çınar Ağacı'', ''Bir Avuç Deniz'', ''72. Koğuş'', ''Siyah Kuğu'', ''Kader Ajanları'', ''Limit Yok'', ''Ya Sonra'', ''Aşk Tesadüfleri Sever'', ''Kolpaçino: Bomba'', ''Benim Hikayem'', ''İki Kadın Bir Erkek'', ''Kader Ajanları'', ''Gölgeler ve Suretler'' BÜYÜLÜ FENER BAHÇELİEVLER: ''Bir Avuç Deniz'', ''Kolpaçino: Bomba'', ''72. Koğuş'', ''Çınar Ağacı'', ''Ya Sonra'', ''Dünya İstilası: Los Angeles'', ''İki Kadın Bir Erkek'' -SERGİ- ALTANAY SANAT GALERİSİ: Mine Çini'nin ''Sıra Bende'' adlı sergisi, 26 Mart'a kadar ziyaret edilebilir. ARETE SANAT GALERİSİ: İbrahim Balaban'ın resim sergisi, 29 Mart'a kadar açık olacak. ARMONİ SANAT GALERİSİ: Veysel Günay'ın resim sergisi, 31 Mart'a kadar gezilebilecek. BUDE SANAT GALERİSİ: Derya Özen'in sergisi, 30 Mart'a kadar sanatseverlerle buluşacak. EKİN SANAT GALERİSİ: Mahmut Öztürk'ün resim sergisi, 30 Mart'a kadar ziyaret edilebilir. GALERİ DOĞA: Perihan Turgut'un sergisi, 26 Mart'a kadar izlenime sunulacak. GALERİ NEV: Ferhat Özgür'ün sergisi, 19 Mart'a kadar açık kalacak. GALERİ POLART: Aylin Güler'in sergisi, 30 Mart'a kadar gezilebilir. GRUP SANAT GALERİSİ: Firdevsi Feyzullah'ın sergisi, 12 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak. HELİKON SANAT GALERİSİ: Hakan Esmer'in sergisi, 2 Nisan'a kadar görülebilir. KRİŞNA SANAT GALERİSİ: Ayşegül Yarar'ın ''İçimizdeki Kalabalıklar'' sergisi, 7 Nisan'a kadar gezilebilir. KURSART SANAT GALERİSİ: Reyhan Uludağ'ın sergisi, yarın izlenime sunulacak. NUROL SANAT GALERİSİ: Hikmet Çetinkaya'nın sergisi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilir. VAKIFBANK SANAT GALERİSİ: Ayşegül Şengör'ün resim sergisi, 27 Mart'a kadar gezilebilir. YAĞMUR SANAT GALERİSİ: Nizam Güner'in heykel sergisi, 31 Mart'a kadar görülebilecek. -ÇANAKKALE ORATORYOSU Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası dolayısıyla bugün ve yarın vereceği konserlerde ''Çanakkale Oratoryosu''nu seslendirecek. Şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestra, anlatıcı Erdal Küçükkömürcü, soprano Esin Talınlı, mezzo soprano Ferda Yetişer, tenor Şenol Talınlı, bas Sabri Karabudak ile sahne alacak. Sanatçılar, Vasıf Adıgüzel'in ''Çanakkale Oratoryosu''nu yorumlayacak. Bilkent Senfoni Orkestrası, 19 ve 21 Marttaki konserlerinde, ünlü gitarist Sharon Isbin ile seyircinin karşısında olacak. Şef Jose Serebrier yönetimindeki orkestra, Joaquin Turina'nın ''La Oracion del Torero'', Joaquin Rodrigo'nun 'Fantasia Para un Gentilhombre'', Manuel de Falla'nın ''El Amor Brujo Concert Suite'' eserlerini seslendirecek. -TİYATRO- Ankara Devlet Tiyatrosu da bu hafta 16 oyunla seyircinin karşısına çıkacak. BÜYÜK TİYATRO: ''Genç Osman'' adlı oyun, yarın ve 20 Martta izlenebilir. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Şakir Gürzumar'ın yönettiği eserin dekor tasarımı Sertel Çetiner, kostümleri Gülümser Erigür, ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'na ait. Müziklerini Can Atilla'nın hazırladığı oyunda, Akın Erozan, Tolga Tuncer, İlhan Kantarcı, Kutay Sungar, Mehmet Akay, Nusret Şenay, Cahit Çağıran, Necmettin Efe Ünal, Kayhan Sarıgöllü, Uğur Kaya, Çiğdem Mine Haktanır, İhsan Sanıvar, Neşe Baykent, Füsun Akay, Fikret Ergin, Halit Güngör ve Nejat Armutçu rol alıyor. Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Kerbela'', 22 Mart Salı günü temsil verecek. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarlayıp yönettiği müzikal oyun ''Fosforlu Cevriye'', bugün ve yarın seyirciyle buluşacak. Dekor ve kostümü Hakan Dündar, ışığı Yakup Çartık, özgün müziği Attila Özdemiroğlu'na ait oyunda Ali Hakan Beşen, Dara Tan, Deniz Baytaş, Feray Darıcı, İclal Karaduman, Kader İlhan, Nermin Uğur, Nusret Çetinel, Uğur Çavuşoğlu ve Zeynep Aytek Metin rol alıyor. ''Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu'' adlı müzikal, 22 ve 23 Martta sahnelenecek. Haldun Dormen'in Türkçe'ye çevirdiği oyunun yazarı Larry Gelbart ve Bert Shevelove. Levent Çelmen, Nejat Armutçu, Can Öztopcu, Zerrin Epikmen, Ahmet Bacınoğlu, Ahmet Erkut, Güven Besimoğlu, Kutay Sungar, Sinem İslamoğlu ve Doğukan Özman başlıca rollerini paylaştığı oyunun yönetmenliğini Celal Kadri Kınoğlu üstleniyor. ŞİNASİ SAHNESİ: ''Bir Savaş Hikayesi'' adlı oyun, 22 ve 23 Martta izlenebilir. ABD'li yazar Jeanne Beckwith'in yazdığı, Esra Ege'nin Türkçe'ye çevirdiği oyunu Aclan Büyüktürkoğlu yönetiyor. Dekorunu Murat Gülmez'in, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı yapıtın ışık tasarımı Mehmet Yaşayan imzasını taşıyor. Ahmet Türkoğlu, Aylin Gürsoy Ariöz, Bahadır Karasu, Cahit Öztüfekçi, Koray Karaca, Mithat Erdemli, Savaş Tamer, Seda Oksal, Eren Oray'ın da yer aldığı kalabalık oyuncu kadrosuna sahip eserde, bir askeri üste kendi ordu mensuplarının üzerine ateş açmaya başlayan askeri doktorun öyküsü anlatılıyor. KÜÇÜK TİYATRO: Özensizlik nedeniyle kısa sürede biten aşkları esprili dille işleyen ''Geç Kalanlar'', bugün, yarın, 19 ve 20 Martta seyircisiyle buluşacak. Pervin Ünalp'ın yazdığı, Nesrin Üstkanat'ın yönettiği eserin dekorunu Işın Mumcu, kostümlerini Sevgi Türkay hazırladı. Işık düzenini Osman Uzgören'in yaptığı eserde, Füsun Günuğur, Levent Şenbay, Dilara Keyf Günüç ve Deniz Alver Çamlıdağ oynuyor. Refik Erduran'ın yazdığı, yönetmenliğini Tansu Aytar'ın üstlendiği ''Kahramanlar Öldü Mü?'' adlı oyun, 22 ve 23 Martta temsil verecek. Dekor tasarımı Güven Öktem, kostümleri Fatma Görgü'ye ait oyunun ışık düzenini Burhanettin Yazar hazırladı. Oyunda, Meral Niron, Erkan Alpago, Orkide Çivicioğlu, Pelin Dikmenoğlu, Necmi Çavdarlı ile Faruk Günuğur rol alıyor. AKÜN SAHNESİ: Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un ''Bir Delinin Hatıra Defteri'' oyunu, 22 ve 23 Martta izlenebilir. Sylvie Luneau ile Roger Coggio'nun uyarladığı, Coşkun Tunçtan'ın Türkçeleştirdiği yapıtın proje tasarımı ve yönetmenliğini Cem Emüler yapıyor. Eserde, 1960'lı yıllarda Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal'ın iki farklı yorumla canlandırdığı Aksenti İvanoviç Poprişçin rolünü, Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Eserin dekor ve giysi tasarımı Sertel Çetiner, ışık düzeni Seyhun Ayaş ile Zeynel Işık, müzik, ses ve efekt tasarımı da Tayfun Gültutan'ın imzasını taşıyor. İstanbul Devlet Tiyatrosunun ''Ölüleri Gömün'' oyunu, bugün, yarın, 19 ve 20 Martta temsil verecek. ALTINDAĞ TİYATROSU: Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'', bugün, yarın, 19 ve 20 Martta sahnelenecek. Dekor tasarımını Ceren Karahan, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin ışık düzeni Zeynel Işık'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. Yıldırım Keskin'in yazdığı, Ali Hürol'un yönettiği ''İçlerinden Hangisi'' adlı oyun, 22 ve 23 Martta sahneye konulacak. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği ''Şair Baba ve Damdakiler'' adlı oyun, bugün ve 19 Martta temsil verecek. Bursa Cezaevinde kalırken tanıştığı Nazım Hikmet'ten ders alıp kendini geliştirerek ünlü bir ressam olan İbrahim Balaban'ın, cezaevi günlerini anlattığı eserde Aydın Uysal, Bülent Çiftçi, Cengiz Uzun, Cem Balcı, Eda Yılmaz Yener, Erdinç Doğan, Erkan Alpago, Esra Akdoğan, Gültekin Gülkan, Mehmet Ali Toklu ve Miraç Eronat başlıca rolleri paylaşıyor. Bir kasabada işlenen çocuk cinayetleri nedeniyle bir yazarın sorgulanmasıyla gelişen olayları anlatan ''Yastıkadam'' adlı oyun, 23 Martta seyircinin karşısında olacak. İrlandalı Martin McDonagh'ın yazdığı, Yusuf Eradam'ın Türkçe'ye çevirdiği ve İlham Yazar'ın yönettiği oyunda, Mesut Turan, Murat Çidamlı, Emre Erçil ile Tolga Tekin rol alıyor. STÜDYO SAHNE: Ankara Devlet Tiyatrosunun ''Üç Yönetmen Üç Oyun''u, yarın ve 20 Martta beğeniye sunulacak. Oyunların dekorunu Aytuğ Dereli, kostümlerini İnci Kangal, ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu yapıyor. ''İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar'' adlı oyun, 22 Martta izlenebilir. ODA TİYATROSU: Güner Sümer'in yazdığı, Olcay Poyraz'ın rejisörlüğünü üstlendiği ''Hüzzam'', bugün, yarın ve 19 Martta izlenebilecek. Dekorunu Ethem Özbora, giysilerini Yıldız Köse, ışık tasarımını Mehmet Yaşayan'ın hazırladığı tek kişilik oyunda, Maral Üner performansını sergiliyor. Nazlı Nihan Şenol'un yazdığı, Maral Üner'in yönettiği ''Dönülmez Akşamın Ufkundayız'' adlı eser, 22 ve 23 Martta sahnelenecek. Dekor ve kostüm tasarımı Gül Emre, ışığı Burhanettin Yazar'a ait oyunda, Mehmet Ege, Işıl Poyraz ve Ahmet Yılmaz rol alıyor. -OPERA-BALE- LEYLA GENCER SAHNESİ: ''Sihirbaz Oz'' adlı çocuk müzikali, 20 Martta izleyicisiyle buluşacak.