'Uzaylı görmek istiyorum'

Özge Özberk Kanaltürk’te yayınlanan 'Laf Aramızda' programında, uzaylılara kesinlikle inandığını ve görmek istediğini söyledi.



4 aylık hamile olan ünlü oyuncu Özge Özberk, gazetemizin magazin müdürü Bilal Özcan'ın Kanaltürk'te dün yayınlanan 'Laf Aramızda' programında ilginç açıklamalar yaptı. Özberk, erkek bebek beklediklerini ve çocuklarına İngilizce'de aslan anlamına gelen 'Leo' adını koyacaklarını söyledi. Ünlü oyuncu , "Hamilelik yüzünden birçok şeye sinirleniyorum. Haksızlıklara daha çok tepki veriyorum" dedi.



Aşk benden geldi



GORA'da ve AROG'da oynayan Özberk uzaylılara kesinlikle inandığını belirterek şöyle konuştu: "Hiç kimse yalnız olmadığımızı biliyor aslında. Her şeyin yeri ve zamanı var. Muhakkak ki bir araya geleceğiz ama; daha zamanı var. Ufo gören birçok insan var ama ben hâlâ göremedim ve onları kıskanarak dinliyorum." Eşi Hayim'e önce kendisinin aşık olduğunu itiraf eden Özberk, "New York'taydık ve evlilik hakkında hiç konuşmamıştık. Hayim, Central Park'ta faytonda evlenme teklifi etti" diye konuştu.



Fahişeyi oynarım



Bir sevişme sahnesi olsa oynamayı kabul edip etmeyeceği konusunda ise güzel oyuncu: "Bana sevişme sahnesi olan bir filmden teklif gelmedi. Ama eğer gelirse, film için ne kadar önemli, o sahne filmden çıkınca dramatik yapı bozuluyor mu? diye bakarım" dedi. Sokak fahişesini, psikopat katili oynamak istediğini söyleyen Özberk, "Beni zorlayacak rolleri seviyorum. Abimin yazdığı bir filmi çekeceğiz. Filmde cazgır bir kadını oynayacağım" diye konuştu.