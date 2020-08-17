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Dünya

"Uzaylı avcısı" teleskop, gece yarısı gerçekleşen gizemli bir kazada parçalara ayrıldı

17 Ağustos 2020 21:09

Uzaylı yaşamı araştıran ünlü, devasa teleskop Arecibo Gözlemevi, bu hafta sessizliğe gömüldü. Gece yarısı gerçekleşen yıkıcı bir kaza teleskobun reflektör çanağını parçalara ayırdı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, geçen hafta yerel saatle yaklaşık 14.45'te, tesisteki metal bir kablo koptu ve yansıtma çanağını tahrip ederek 30 metrelik bir yarığa sebep oldu.

National Science Foundation'a ait tesisi işleten Central Florida Üniversitesi'nin açıklamasına göre kablo, çanağı destekleyen platformu da parçalayarak zeminde enkaz oluşmasına yol açtı. Bu nedenle teknisyenlerin siteye erişiminin zorlaştığı bildirildi.

"Uzman ekibimiz durumu değerlendiriyor"

Gözlemevi müdürü Francisco Cordova, "Uzman ekibimiz durumu değerlendiriyor" dedi ve ekledi:

"Odak noktamız personelimizin güvenliğini sağlamak, tesisi, ekipmanları korumak ve mümkün olan en kısa sürede tam faaliyete geri dönmektir. Böylece dünya çapındaki bilim insanlarına yardımcı olmaya devam edebiliriz."

Arecibo projelerinin, hasar nedeniyle şimdilik askıya alındığı bildirildi. 

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