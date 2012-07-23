Uzaylı avcısı olabilmek için 5 haftalık kurs

İskoçya’nın Edinburgh Üniversitesi, internet üzerinden ücretsiz “uzaylı eğitimi” veriyor.

Dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından olan üniversitenin yeni uygulamaya koyduğu kurslardan biri de “Astrobiyoloji ve Dünya Dışı Yaşam Arama”.

Program, dünya benzeri gezegenlerde yaşam keşfetmenin muhtemel yolları ve farklı bir medeniyetle temas gerçekleştiği takdirde bunun olası sonuçları üzerinde incelemelerde bulunuyor.

Yörüngedeki ve diğer güneşlerin etrafındaki Dünya benzeri gezegenlerin yaşamı barındıracak en önemli koşullara sahip olabileceği düşüncesi, 2009’da keşif için uzaya fırlatılan NASA’nın Kepler uzay gözlemcisinin başarıları üzerine son derece popüler oldu. Teleskopun tesbitlerine göre 1790 “ev sahibi yıldız”ın etrafında 74 tanesi doğrulanmış, 2321 adet “potansiyel gezegen” bulunuyor.



Beş haftada eğitim tamam



Edinburgh Üniversitesi’nde sonbahar aylarında hizmete girecek beş haftalık kurs programı şöyle:

Birinci hafta: Yaşamın tanımı ve Dünya’da ortaya çıkışı.

İkinci hafta: Yaşamın ilk ortaya çıktığı dönemde Dünya’daki koşullar

Üçüncü hafta: Güneş Sistemimiz’de hayatın bulunabileceği diğer yerler ve yaşanabilir bir gezegen için gerekli koşullar

Dördüncü hafta: Uzak güneşlerin yörüngesinde Dünya benzeri gezegenleri arama ve buralarda olası yaşamı tesbit etme

Beşinci hafta: Dünya dışı zeki canlıların keşfinden Dünyalıların nasıl etkileneceği.

Kursu yönetecek kişi ise astrobiyoloji profesörü Charles Cockwell. (Taraf)