-UZAYIN HARİTASI KAMUOYUNA AÇILDI LOS ANGELES (A.A) - 15.04.2011 - NASA'nın (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı) tüm uzayın haritasını çıkarma çalışması çerçevesinde elde edilen verilerin bir bölümünün bilimadamlarına iletildiği ve internete konulduğu bildirildi. Kamuoyuna açılan haritanın ilk bölümünde milyonlarca galaksi, yıldız, asteroid ve uzaydaki diğer nesneler bulunuyor. Bunların çoğunun daha önce zaten keşfedilmiş olduğu ancak yeni keşiflerin de olduğu, bunların 33 bin yeni asteroid ve 20 kuyrukluyıldızı ihtiva ettiği belirtildi. Kısaca WISE olarak geçen "Wide-field Infrared Survey Explorer" uydusu, uzayın haritasını ayrıntılı şekilde çıkarma göreviyle 2009'da fırlatılmıştı. WISE uydusundaki teleskobun topladığı bilgilerin tamamının gelecek baharda yayınlanması bekleniyor.