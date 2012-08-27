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Yaşam

Uzayı görecek 3'üncü Türk: Murat Dedeman

Hollandalı bir firmanın 2014'te hayata geçirmeyi planladığı uzay yolculuğu için Türkiye'den başvuru yapan üçüncü kişi Murat Dedeman oldu

27 Ağustos 2012 16:12

Hollandalı firmanın kısa uzay yolculuğu için Türkiye'den başvuru yapan üçüncü kişi, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman oldu.

Firmanın 2014'te hayata geçirmeyi planladığı uzay yolculuğunda iş kadını, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal’ın eski eşi turizmci Ahu Aysal ön kayıt yaptırarak uzay turuna gidecek olan ilk Türk olmuştu.

Tura ikinci olarak Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Şen başvurmuştu.

Ali Şen'den sonra başvuruda bulunan Murat Dedeman da 95 bin dolar ödeyerek uzay seyahatine çıkacak.

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