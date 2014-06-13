Uzay'dan Türkiye manzarası

Amerikalı astronot Reid Wiseman, Twitter'dan "Uzaydan harika Türkiye manzarası" ifadesiyle Uluslararası Hava İstasyonu'ndan çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

Wiseman, akşam saatlerinde Twitter'da Türkiye'nin uzaydan çektiği fotoğrafını paylaştı.

Astronot, paylaşımına "Uzaydan harika Türkiye manzarası" ifadesini de eklemeyi unutmadı.

Uluslararası Uzay İstasyonundan çekilen fotoğrafta, İstanbul, Ege kıyıları olmak üzere tüm Türkiye'yi kilometrelerce yüksekten görmek mümkün.

Fotoğrafa özellikle Türk takipçilerinin ilgisi büyük oldu. Fotoğraf kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.