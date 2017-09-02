Uzaydan sinyal geldi: Üç ihtimal var

Stephen Hawking'in girişimiyle kurulan bir teleskop ağı, Dünya'ya 3 milyar ışık yılı uzaktaki bir galaksiden güçlü radyo dalgaları geldiğini tespit etti. Dalgaların kaynağının UFO olma ihtimali de gündemde.

Duvar'da yer alan habere göre dünyaya 3 milyar ışık yılı uzaktaki bir cüce galaksiden güçlü ve tekrarlanan radyo sinyalleri alındı. Bilim insanları sinyallerin kara delikler veya nötron yıldızlarından* geldiğine inansa da, UFO veya ‘bir başka uygarlık’tan sinyal gönderildiğine dair spekülasyonlar heyecan yarattı.

Sinyaller, ünlü bilim insanı Stephen Hawking ile Rus milyarder Yuri Milner’in evrende başka hayat olup olmadığının araştırılması için 100 milyon dolara kurduğu ‘Breakthrough Listen’ adlı proje kapsamında tespit edildi. Proje kapsamındaki teleskop ağının, FRB (fast radio burst) adı verilen hızlı radyo dalgaları saptadığı açıklandı. Buna göre, 15 tane güçlü ve FRB tespit edildi.

"Geçmiştekinden güçlü"

2012 yılında da, yine dünyaya 3 milyar ışık yılı uzaktaki bir cüce galaksideki bir kaynaktan gelen yaklaşık iki düzine FRB saptanmıştı. Sinyallerin kaynağına "FRB 12110" adı verilmişti. Araştırmayı yürüten astronomlar, son sinyallerin de aynı kaynaktan geldiğini ancak bu kez geçmiştekine kıyasla daha sık ve güçlü biçimde verildiğini belirtiyor.

"Dünya dışı teknoloji" imkânı

Sinyallerin veriliş sebebinin bilinmemesi ise astronomi camiasında tartışma yarattı. Breakthrough Listen projesinde araştırmacı olan ve sinyallerin arttığını tespit eden Vishal Gajjar, kaynağın yeniden aktif hale geldiğini belirtip radyo dalgalarını "gizemli" diye niteledi. Projenin direktörlerinden Andrew Siemion, sinyallerin ‘dünya dışı teknoloji’den veriliyor olma ihtimalini dışlamadı. Harvard Üniversitesi’nden Peter Williams ise “Bu dalgaların nasıl oluştuğuna dair henüz tatmin edici bir açıklama yapabilen birini görmedim” dedi.

* Nötron yıldızı, yıldızların yaşamlarının son bulabileceği biçimlerden biridir.