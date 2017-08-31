Uzaydan gelen 15 radyo dalgası saptandı

Stephen Hawking’in öncülüğünde kurulan teleskop ağı, uzaydan gelen 15 adet 'hızlı radyo dalgası' (FRB) saptadı.

Bilim insanlarına göre 3 milyar ışık yılı uzaktaki bir cüce galaksiden gelen bu dalgalar evrenin derinliklerindeki bir uygarlığın varlığına işaret ediyor olabilir. Gazete Yolculuk'tan aktarılan habere göre, evrenin en büyük sırlarından biri olarak görülen hızlı radyo dalgaları (FRB), uzayın derinliklerinden Dünya’ya zaman zaman ulaşıyor ve birkaç milisaniye sürdükten sonra yok oluyor.

Bugüne kadar sadece 20 kadar FSB kaydedildi ve bunlardan yalnızca bir tanesi kendisini tekrar eden nitelikteydi. Bu sinyal, Dünya’ya 3 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan ve FRB 121102 adı verilen bir noktadan geliyordu.

Bilim insanları henüz bu FRB’nin nasıl oluştuğunu saptayabilmiş değil, fakat saygın bilim dergisi New Scientist’te dün yayınlanan habere göre bir başka önemli keşfe imza atıldı.