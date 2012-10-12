Uzaydan dünyaya atlayışın tarihi belli oldu

Erteleme üzerine büyük hayal kırıklığı yaşayan Felix Baumgartner, tarihî atlayışını hafta sonu gerçekleştirecek.

Tüm dünyanın merakla beklediği Felix Baumgartner'ın uzay sınırından dünyaya atlayış denemesinin yeni tarihi açıklandı.

Geçen salı günü gerçekleşmesi beklenen misyon, yoğun rüzgar nedeniyle helyum balonunun şişirilememesi üzerine ertelenmişti. Söz konusu balon atlayış prosedürünün en önemli etaplarından biri olan, Baumgartner'ı uzay sınırına götürecek olan kapsülü taşıma görevini üstleniyor.

Tüm hazırlıkları tamamlanıp, son kez doktor kontrolünden geçtikten sonra kapsülün içerisinde beklemeye başlayan Baumgartner misyonun iptali yönündeki kararın ardından büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

Tarihî atlayışa ilişkin misyonu finanse eden enerji içeceği firmasının basın sözcüsü Sarah Anderson, AFP'ye yaptığı açıklamada 14 Ekim Pazar günü tüm şartların uygun göründüğünü ve atlayışın hafta sonu gerçekleştirileceğini belirtti. Atlayış ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Roswell kentindeki uzay ve havacılık üssünde gerçekleşecek.

Hava şartlarının büyük olasılıkla uygun olacağı belirtilen hafta sonunda herhangi bir komplikasyon olmazsa Baumgartner uzay sınırına çıktıktan sonra basınçlı özel uzay elbisesiyle yaklaşık 36 bin kilometreden atlayarak ses hızını aşmaya çalışacak.

43 yaşındaki ekstrem spor tutkunu maceraperest, bir uçak ya da herhangi bir kabin içerisinde olmaksızın uzay sınırından atlayan ilk insan olarak da tarihe geçecek. (Deutsche Welle Türkçe)