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Yaşam

Uzaydan dünyaya atlayacak!

Baumgartner bir uçak ya da kabinde olmaksızın, uzay sınırından dünyaya paraşütle atlayan ilk insan olacak

09 Ekim 2012 18:18

Ekstrem spor tutkunu ve birbirinden ilginç denemeleriyle ünlü Avusturyalı Felix Baumgartner eşi benzeri görülmemiş bir deneye hazırlanıyor.

Baumgartner, bir uzay kapsülüyle dünya atmosferinin uzayla kesiştiği sınıra çıktıktan sonra dünyaya atlayacak. Yaklaşık beş dakikalık serbest düşüşün ardından 5 bin feet'te paraşüt açılacak. Ses hızını aşmayı hedefleyen 43 yaşındaki maceraperestin toplamda katedeceği mesafe ise 36 bin 576 metre.

Bu atlayışta yaşanabilecek en ciddi tehlike, Baumgartner'ın kontrolü kaybederek, meydana gelecek G basıncı kuvveti nedeniyle bilincini kaybetmesi. Bu riski ortadan kaldırmak adına sporcu, kapsüle baş aşağı yerleştirilecek ve uzay sınırından dünyaya da baş aşağı atlayacak. Böylelikle atlayış ivmesi ve hızı da Baumgartner'ın ses hızını aşma hedefine yardımcı olacak.

Bir enerji içeceği firmasının sponsorluğunda imal edilen kapsül, Amerika'nın New Mexico eyaletinin Roswell kentinden havalanacak. Uçuş için Baumgartner'ın tüm tıbbi testlerini gerçekleştiren, ve daha önce de 6 uzay uçuşunda görev alan Dr. Jonathan Clark, bunun uçak ya da benzer bir kabin içinde olmaksızın bir insan tarafından gerçekleştirilecek en hızlı atlayış olacağının altını çiziyor.

Tüm irtifa ve basınç testleri tamamlanan kapsül 9 Ekim Salı günü öğlen saatlerinde fırlatılacak ve uzay sınırına gelindiğinde Felix Baumgartner tarihi atlayışını gerçekleştirecek. (Deutsche Welle Türkçe)

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