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Geçen ay Blue Origin uçuşunda William Shatner ile birlikte uzaya giden ünlü iş insanı Glen de Vries, ABD'nin New Jersey eyaletinde geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti.

49 yaşındaki Uzaydan döndü, uçak kazasında öldü'le birlikte düşen tek motorlu Cessna 172'deki diğer kişinin 54 yaşındaki Thomas Fischer olduğu belirtildi. Uçağın ağaçlık bir alana düştüğü ifade edildi. Fischer'ın, ailesine ait bir uçuş okulunda öğretmen olduğu belirtildi.

Medidata Solutions'u kuran ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nin yönetim kurulunda bulunan De Vries, 13 Ekim'de Blue Origin'in New Shepard aracıyla uzayda 10 dakika geçirmişti.

Blue Origin'den yapılan açıklamada, "Glen de Vries'in hayatını kaybettiğini duymaktan çok büyük üzüntü duyuyoruz. Blue Origin ekibine hayat ve enerji vermişti. Havacılığa olan tutkusu, yaptığı hayır işleri ve işine olan bağlılığı uzun süre hayranlık uyandıracak" dedi.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, kazayı incelediklerini bildirdi.