Uzayda yetiştirilen marul paketlenip Dünya'ya gönderilecek

NASA astronotu Scott Kelly tarafından 8 Temmuz'da yerçekimsiz ortamda yetiştirilen marulların tadına bugün ilk kez bakılacak. Uzayda yetiştirilen marullar Dünya'ya gönderilerek ne kadar besleyici olduğu incelenecek.

CNN'de yer alan habere göre, NASA, uzayda marul üretimine başladı. Uluslararası uzay istasyonunda görevli astronotlar, bugün ilk kez uzayda yetiştirilen marulun tadına bakacak.

Mürettebatın beğenisine sunulacak marullar, istasyonda görev yapan NASA astronotu Scott Kelly tarafından 8 Temmuz'da ekilmişti. Kırmızı, yeşil ve mavi led ışığı altında yetiştirilen marul sadece 33 günde yenilebilir hale geldi.

Uzmanlar, kırmızı ve mavi ışıklar bitkinin fotosentez yapmasını sağlarken, yeşil ışık marulun doğal rengini kaybederek mora dönüşmemesi için kullanıldığını belirtti ancak ilk uzay mahsülü hemen mideye indirilmeye hazır değil.

Astronotlar marulu yemeden limon gibi turunçgillerde bulunan sitrik asit özlü temizleyicilerle dikkatle elden geçirmek zorunda. Ardından marul eşit parçalara bölünerek mürettebat tarafından tadına bakılacak,marul yetiştirme uzay keşif görevlerinde bir ilk olacak.

İlk tadımdan sonra ise marulları uzun bir yolculuk bekliyor. Uluslararası Uzay İstasyonundaki ilk hasat paketlenerek dondurulmuş halde Dünya'ya gönderilecek ve burada yerçekimsiz ortamda yetiştirilen sebzelerin ne kadar besleyici olup olmadığı incelenecek. Bu gelişme, 10 yıl içinde yapılması planlanan Mars'a ilk insanlı yolculuk için büyük bir önem taşıyor.

NASA, marulun astronotları doyurmayacağını ancak uzayda yenilenebilir gıda sistemlerinin kurulabilmesi adına büyük önem taşıdığını ifade ediyor. Söz konusu sistemler, bir gün Mars ve diğer gezegenlerde yiyecek üreteceği gibi oksijen kaynağı da olacak.