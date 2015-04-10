Uzayda yaşamın yapı taşı bulundu

Bilim insanları, Dünya'nın 450 ışık yılı uzağında bulunan Taurus Takımyıldızı'ndaki MWC 480 adlı yıldızda organik moleküller bulunduğunu açıkladı. Massachusetts'teki Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Karin Oberg, MWC 480'nin çevresindeki toz ve gaz bulutunda, yaşamın yapı taşlarını oluşturan kimyasal maddeler bulduklarını söyledi.

Oberg, MWC 480'in çevresinde bulunan organik moleküllerin hidrojen siyanür (HCN), metil siyanür (CH3CN) ve siyanoasetilen (HC3N) olduğunu belirtti. Hidrojen siyanüre başka yıldız sistemlerinde de rastladıklarını belirten Oberg, daha karmaşık olan diğer iki molekülü uzayda ilk kez gördüklerini kaydetti.

"Güneş sistemimizin, sahip olduğu gezegenler ve su içermesi açısından uzayda tek olmadığını biliyorduk. Şimdi organik kimya açısından da benzerleri olduğunu öğrendik. Henüz genç bir yıldızken Güneş'te de aynı kimyasal tepkimeler meydana gelmişti. Dünya'da yaşamı başlatan organik moleküllerin, evrende başka yerlerde de bulunduğu kanıtlanmış oldu" diyen Obeng, MWC 480'inyaklaşık olarak 1 milyon yaşında olduğunu ve Güneş'in 1,8 katı kütleye sahip olduğunu açıkladı. Yıldızın kütlesinin yüzde 20'sini çevresindeki toz ve gaz bulutu oluşturuyor.

Oberg, "MWC 480'in çevresindeki organik moleküllerden bazıları yıldızın yüzeyine inecek. Bir kısmı, gezegenler arası uzaya savrulup gezegenler, asteroidler ve kuyruklu yıldızlara düşecek. Milyarlarca yıl önce Güneş sistemimizde de benzeri şeyler olmuştu" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yapılan bir araştırmada, aşırı ısı ve basınç uygulanarak hidrojen siyanür (HCN) ve hidrojen sülfür (H2S) moleküllerinden nükleik asitlerin (RNA) öncülleri elde edilmişti. RNA ve DNA gibi kendini kopyalayan moleküller, yaşamın temel taşı kabul ediliyor.