Uzayda yaşam için yeni umut!

Samanyolu'nda milyarlarca "yaşanılabilir gezegen" bulunması, uzayda yaşam için yeni umutlar doğmasına yol açtı.

Bir araştırmada Samanyolu'nda potansiyel olarak yaşanabilecek milyarlarca gezegen olabileceğinin bulunması, Dünya'ya yakın bir yerlerde yaşam olasılığıyla ilgili yeni beklentilere neden oldu.

Metin Güneş'in CNNTürk'te yer alan haberine göre, araştırmacılar Samanyolu'nda 30 ışık yılından daha yakın mesafelerde ya da güneşten yaklaşık 180 trilyon mil uzakta olan en az 100 "süper Dünya" bulunduğunu keşfetti.

Gökbilimciler yeni dünyaları Samanyolu'ndaki her beş yıldızdan dördünü oluşturan kızıl cüce yıldızlar üzerinde yaptıkları araştırmalar sırasında buldu.

Gökbilimciler kızıl cücelerin yaklaşık yüzde 40'ının Dünya'dan pek o kadar büyük olmayan kayalık gezegenler olduklarını ve sıvı yüzey suyuna da sahip olan bu gezegenlerin "yaşanabilir bölge" yörüngesinde bulunduklarını belirledi.

Bilim adamları suyun olduğu yerde yaşam da olabileceğini ancak yaşanabilir bölgede bulunmanın bir gezegende yaşamın tekamül etmiş olması anlamına gelmediğini söylüyor.

Uluslararası ekibe başkanlık yapan Fransa'daki Grenoble Üniversitesi'nden Dr Xavier Bonfils, "Kızıl cüceler o kadar yaygın ki, Samanyolu'nda 160 milyar adet var" dedi.

Gök bilimciler kızıl cücelerle ilgili yaptıkları araştırmalarda Dünya'ya benzeyen toplam dokuz "süper Dünya" belirledi.

Bu gezegenlerin Dünya'dan bir ila 10 kat arasında büyüklükte olduğu ve ikisinin de Gliese 581 ve Gliese 667C yıldızlarını arasındaki yaşanabilir bölgede bulundukları açıklandı.