Uzayda 'Tanrı'nın eli' bulundu

Chandra-Röntgen-gözlemevinden yıldızları kavrayan mavi bir ele benzeyen bir uzay sisi keşfedildi



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yayımlanan fotoğraftaki sis 'Tanrının eli' olarak adlandırıldı.



Ufak ölen çok güçlü yıldızlara pulsar denir. Pulsarlar çok hızlı döner ve etrafına çok güçlü bir ışık saçar. Bu ışımalar sıkça ilginç şekiller oluşturur. PSR B1509-58, 18 bin yıl önce enerjisi bittiğinde sadece 20 kilometre çapında ve saniyede 7 kez kendi çapında dönen bir küreye çökmesi sonucunda oluştu.



PSR B1509-58'in saçtığı ışığın yarattığı şekil bir hayli ilginç. Chandra-Röntgen-Gözlemevi yüksek enerjili Röntgen ışımalarını mavi renkle gösterdiğinde gözüken şekil bir yıldızı kavrayan bir eli andırıyor.



Dünya'nın manyetik alanının 15 trilyon katı daha güçlü bir manyetik alan da işin içine girince basit bir röntgen ışıması elektron rüzgârı şeklinde ölen yıldızdan uzaklaşıyor. Resimdeki kırmızı ışıyan çisim aslında, RCW 89 isimli gaz kümesi. Bilimciler elektron rüzgârı tarafından enerji ile beslendiğini varsaydığı gaz bulutu, normal ışımasından 15 bin kat daha parlak.



Gözüken sahne 150 ışık yılı boyutunda ve bizden 17 bin ışık yılı uzaklıkta (1 ışık yılı yaklaşık 10 trilyon kilometredir). Işığı şimdi bize varıyor. Böylece biz 17.000 yıl geçmişteki bir olayı izliyoruz.



