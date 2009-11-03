Uzayda tam pansiyon oda

Dünyanın ilk uzay oteli projesinin sahipleri, otelin 2012'de hizmete gireceğini açıkladı. Hatta fiyatlar bile belli. Otelde üç gece kalmanın bedeli yaklaşık 4 buçuk milyon dolar.







Bu fiyata, 'Galactic Suite Space Resort' otelinde kalmadan önce, tropikal bir adada sekiz haftalık uzay öncesi hazırlık eğitimi de dahil. Uzay otelinin müstakbel konukları, günde 15 kez güneşin doğuşuna tanıklık edecekler ve her 80 dakikada bir dünyanın çevresini dolaşacaklar.

Oteldeki odalarına özel uzay giysileriyle duvardan duvara örümcek adam misali ulaşacaklar. Milyarlarca dolarlık projenin yatırım ve zaman boyutunu eleştirenler yok değil, ama projenin mimarları, büyük açılışı üç yıllık bir süre içinde yapacaklarında ısrarlı.

Projenin arkasındaki şirketlerin CEO'su eski bir uzay mühendisi olan Xavier Claramunt, bu yeni sektörün önünde devasa bir gelecek olduğunu belirterek, uzay yolculuğunun gelecekte çok yaygın bir olgu haline geleceğini söylüyor.

Claramunt, "Çocuklarınızın muhtemelen 15 yıl içinde haftasonlarını uzayda geçirebileceklerini düşünmek gayet normal" diyor.

Uzay turizmi sektörü, ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan dünyanın uzay yolcuları ve uzay yolcularını taşıyacak araçlar için inşa edilmiş ilk tesisi olan 'Spaceport America' ile şekillenmeye başladı.



İngiliz milyarder Richard Branson'ın uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, tesisi, yaklaşık 200 bin dolara turistleri uzaya götürüp getirmek için kullanacak. Galactic Suite şirketi 2007'de kuruldu.

Projeyle uzay kapsülünün yani otelin Dünya'nın 450 kilometre üzerinde yörüngede yolculuk etmesi ve dört misafire ve iki astronot pilota ev sahipliği yapması planlanıyor.

Claramunt, "Yolcular rokete ulaştığında üç günde roket ve kapsül birleşecek. Bununla uzay turistinin terk edilmiş hissetmemesini sağlamayı amaçlıyoruz. Üç gün sonra yolcu nakil roketine dönecek ve dünyaya geri dönecek" diye yolculuğu anlatıyor.



Şimdiye kadar 200'den fazla insan, uzay oteliyle yakından ilgilenmiş, en az 43 kişi rezervasyonunu yaptırmış. Virgin Galactic ile uzay yolculuğu için de 300 kişi para ödemiş ya da kayıt olmuş.



Rus roketlerini kullanacaklar



Ancak Virgin Galactic'ten farklı olarak Galactic Suite konuklarını Karayipler'de bir adada inşa edilecek uzay üssünden uzaya Rus roketleriyle taşıyacaklarını belirtiyor.



Ancak projenin yürütücülerinin öne sürdüğü takvim, 'makul' olmadığı gerekçesiyle eleştirilere neden oluyor. Ayrıca bu kadar kısa zamanda bitirileceği öne sürülen projenin kimler tarafından finanse edildiği de sorgulanıyor.



Claramunt ise adı açıklanmayan bir uzay tutkunu milyarderin şimdiden projeye yaklaşık 3 milyar dolar yatırdığını belirtiyor.